Три российских подростка пойдут под суд за выполненное задание украинского куратора

Трех российских подростков осудят за поджоги в Краснодаре и республике Адыгея

В республике Адыгея трое молодых людей предстанут перед судом по делу о совершении террористического акта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По данным следствия, один из подростков познакомился в мессенджере с представителем украинских спецслужб и согласился выполнять задания за денежное вознаграждение. Вместе со знакомым в августе 2024 года они устроили поджог станции сотовой связи в поселке Тлюстенхабль, в Адыгее, а позже вместе еще с одним школьником, которого ввели в свою группу, устроили поджог локомотива в Краснодаре.

Юные диверсанты снимали результаты своей деятельности на камеру мобильного телефона и отправляли запись куратору. В качестве оплаты обвиняемый получил криптовалюту, которую конвертировал в рубли и легализовал.

Ранее в Саратовской области сотрудники ФСБ задержали трех подростков 15-16 лет за совершение теракта.