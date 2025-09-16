Культура
17:35, 16 сентября 2025

Уехавший в США внук Пугачевой решил заработать на каверах российских песен

Певец Никита Пресняков продолжил зарабатывать в США, исполняя российские хиты
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Певец Никита Пресняков, который покинул Россию после начала специальной военной операции, продолжает зарабатывать на исполнении популярных российских композиций. На это обратила внимание журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале.

По информации источника, в США внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой проводит вечеринки со своей кавер-группой, где исполняет хиты Леонида Агутина, Валерия Меладзе и других известных артистов. При этом билеты на танцпол продаются за 60 долларов (примерно 5 тысяч рублей).

19 августа сообщалось, что Пресняков объявил о разводе с женой Аленой Красновой. По словам супругов, их взгляды на жизнь и будущее стали сильно отличаться. Вскоре музыкальный продюсер Леонид Дзюник призвал артиста вернуться в Россию, поскольку в США он уехал «на эмоциях» и «ничего не добился».

