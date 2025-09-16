Украина попыталась атаковать четыре региона России

Минобороны России отчиталось об уничтожении 12 беспилотников ВСУ над регионами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на четыре российских региона. Об отражении ударов отчиталось Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 8:45 до 17:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа. Пять из них уничтожены в Белгородской области, четыре — в Курской, два — в Брянской, еще один — в Ростовской. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 16 сентября ВСУ попытались атаковать десять регионов. С 23:00 15 сентября до 6:00 следующего дня дежурные военные сбили 87 дронов.

В сети также появились кадры со звуками сирен в Сочи Краснодарского края.