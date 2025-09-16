Россия
19:20, 16 сентября 2025Россия

Украина попыталась атаковать четыре региона России

Минобороны России отчиталось об уничтожении 12 беспилотников ВСУ над регионами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на четыре российских региона. Об отражении ударов отчиталось Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 8:45 до 17:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа. Пять из них уничтожены в Белгородской области, четыре — в Курской, два — в Брянской, еще один — в Ростовской. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 16 сентября ВСУ попытались атаковать десять регионов. С 23:00 15 сентября до 6:00 следующего дня дежурные военные сбили 87 дронов.

В сети также появились кадры со звуками сирен в Сочи Краснодарского края.

    Все новости