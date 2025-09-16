Украинские близняшки порнозвезды получили срок за избиение российских полицейских

В Москве осудили украинских гимнасток-порнозвезд за нападение на полицейских

В Москве осудили украинских гимнасток-порнозвезд за нападение на полицейских. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бывшим гимнасткам сборной Украины, а также порноактрисам за избиение сотрудников полиции грозил год заключения.

18 июля девушки с детьми отдыхали в детской зоне торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре. В какой-то момент взрослые начали курить, на что администратор вызвала сотрудников полиции. Женщины отказались выполнить законные требования прибывших на место правоохранителей и применили к ним силу.

Суд учел выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей пострадавшим и их лояльное отношение. Суд приговорил девушек к году общественных работ с отчислением 15 процентов зарплаты в доход государства.

Ранее сообщалось, что подравшиеся с российскими полицейскими близняшки оказались украинскими порнозвездами.