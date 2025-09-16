Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:31, 16 сентября 2025Силовые структуры

Украинские близняшки порнозвезды получили срок за избиение российских полицейских

В Москве осудили украинских гимнасток-порнозвезд за нападение на полицейских
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве осудили украинских гимнасток-порнозвезд за нападение на полицейских. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бывшим гимнасткам сборной Украины, а также порноактрисам за избиение сотрудников полиции грозил год заключения.

18 июля девушки с детьми отдыхали в детской зоне торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре. В какой-то момент взрослые начали курить, на что администратор вызвала сотрудников полиции. Женщины отказались выполнить законные требования прибывших на место правоохранителей и применили к ним силу.

Суд учел выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей пострадавшим и их лояльное отношение. Суд приговорил девушек к году общественных работ с отчислением 15 процентов зарплаты в доход государства.

Ранее сообщалось, что подравшиеся с российскими полицейскими близняшки оказались украинскими порнозвездами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы охотимся за вами!» Трамп пригрозил войной дружественной России стране. Когда и зачем он хочет начать боевые действия?

    ВСУ предрекли развал

    Российский экс-милиционер избежал наказания за расправу 26 лет назад

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Глава СВР Украины подготовил доклад на фоне ударов ВСУ по ЗАЭС

    Грибникам напомнили об уголовной ответственности за ряд нарушений

    Россиянам предсказали снижение ипотечной ставки

    Марго Робби пришла на премьеру фильма в оголяющем тело платье

    В России задумали перевоспитать зумеров с помощью деревни

    Россиянин получил срок за найденный блиндаж времен ВОВ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости