Олимпийский чемпион Усэйн Болт заявил, что испытывает проблемы с дыханием

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт пожаловался на проблемы со здоровьем. Его цитирует The Guardian.

Спортсмен заявил, что испытывает проблемы с дыханием после того, как порвал ахиллово сухожилие. «Когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь», — поделился он подробностями, добавив, что ему нужно снова бегать.

В сентябре 2024 года Болт сообщил, что во время благотворительного матча в Лондоне получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги. Бывший легкоатлет опубликовал фотографию с костылями и отметил, что остается «воином».

В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019 года окончательно объявил об уходе из спорта. Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Его состояние оценивается в 90 миллионов долларов.