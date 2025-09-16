Спорт
Атлетик Б
0:0
1-й тайм
live
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ювентус
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСВ Эйндховен
0:2
1-й тайм
live
Юнион
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Оренбург
0:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
Лада
1:6
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
0:2
2-й тайм
live
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Северсталь
0:4
Перерыв
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:1
Перерыв
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
19:52, 16 сентября 2025Спорт

Усэйн Болт пожаловался на проблемы со здоровьем

Олимпийский чемпион Усэйн Болт заявил, что испытывает проблемы с дыханием
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manami Yamada / Reuters

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт пожаловался на проблемы со здоровьем. Его цитирует The Guardian.

Спортсмен заявил, что испытывает проблемы с дыханием после того, как порвал ахиллово сухожилие. «Когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь», — поделился он подробностями, добавив, что ему нужно снова бегать.

В сентябре 2024 года Болт сообщил, что во время благотворительного матча в Лондоне получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги. Бывший легкоатлет опубликовал фотографию с костылями и отметил, что остается «воином».

В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019 года окончательно объявил об уходе из спорта. Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Его состояние оценивается в 90 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости