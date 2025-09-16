В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали два новых загадочных слова

Радиостанция УВБ-76 передала шифровки со словами «глиссер» и «препарат»

Радиостанция УВБ-76 передала новые загадочные сообщения со словами «глиссер» и «препарат». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение прозвучало в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» в 13:07 по московскому времени. Вторая шифровка последовала за ней в 16:07 по московскому времени. Ни то, ни другое слово не встречались в прежних передачах УВБ-76.

НЖТИ 04625 ГЛИССЕР 0049 8715

НЖТИ 10989 ПРЕПАРАТ 9890 7783

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.