В МИД назвали выгодоприобретателей от конфликта России и Польши

Посол Келлин: У России нет желания воевать с Польшей или всеми членами НАТО
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Dylan Martinez / Globallookpress.com

У России нет цели прийти к военному столкновению с Польшей или другими членами НАТО, но есть другая сторона, которой выгодно втянуть Варшаву в вооруженный конфликт с Москвой. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

«У нас нет желания вести конфронтацию с Польшей или со странами НАТО. Мы об этом неоднократно заявляли. А вот у другой стороны, у Киева, такой мотивации и таких желаний много», — подчеркнул представитель МИД РФ.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

