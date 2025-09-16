Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:00, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

В офисах показывавшего российские передачи в Молдавии телеканала прошли обыски

В офисах канала «Первый в Молдове» в Кишиневе провели обыски
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

В Кишиневе в офисах телеканала «Первый в Молдове», показывавшего российские передачи, прошли обыски. Об этом медиакомпания сообщила в Telegram-канале.

«Сегодня помещения, где мы работаем, подверглись обыскам и изъятию аппаратуры под предлогом "дела об уклонении от [уплаты] налогов и отмывании денег". Но реальность такова: мы оказались втянуты в эту ситуацию только потому, что ранее предоставляли рекламные услуги строительной компании, против которой возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Также представители телеканала подчеркнули, что из-за проведенных обысков компания прекратила выпускать новости и интервью. Кроме того, отмечалось в сообщении, до 29 сентября в Молдавии намерены заблокировать «Первый в Молдове» и ряд других СМИ. По мнению канала, таким образом в стране борются с изданиями, критикующими действующую власть.

«Первый в Молдове» добавил, что в стране остается все меньше независимых источников информации. «Из оппозиционных СМИ выжили только отдельные Telegram-каналы. Это и есть реальное состояние свободы слова в стране», — заключило издание.

Ранее стало известно, что в Молдавии заблокировали сервисы Yandex, Rutube и «Дзен». Об этом сообщил молдавский провайдер Orange.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НЛО разнес дом в Польше. В Варшаве через неделю разобрались: это была американская ракета

    Суд арестовал подбросившего свиную голову к мечети россиянина

    В Японии лидером партии станет ИИ

    Названы принявшие участие в военных учениях «Запад-2025» страны

    Психолог объяснил желание Седоковой ретушировать свои детские фото

    Путин в камуфляже и с пистолетом в руках попал на видео

    Кладоискатель нашел древнюю золотую монету после шести лет неудач

    Путин раскрыл цель военных учений «Запад-2025»

    Перечислены шесть неочевидных признаков проблем с почками

    Путин в военной форме посетил полигон Мулино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости