В офисах показывавшего российские передачи в Молдавии телеканала прошли обыски

В офисах канала «Первый в Молдове» в Кишиневе провели обыски

В Кишиневе в офисах телеканала «Первый в Молдове», показывавшего российские передачи, прошли обыски. Об этом медиакомпания сообщила в Telegram-канале.

«Сегодня помещения, где мы работаем, подверглись обыскам и изъятию аппаратуры под предлогом "дела об уклонении от [уплаты] налогов и отмывании денег". Но реальность такова: мы оказались втянуты в эту ситуацию только потому, что ранее предоставляли рекламные услуги строительной компании, против которой возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Также представители телеканала подчеркнули, что из-за проведенных обысков компания прекратила выпускать новости и интервью. Кроме того, отмечалось в сообщении, до 29 сентября в Молдавии намерены заблокировать «Первый в Молдове» и ряд других СМИ. По мнению канала, таким образом в стране борются с изданиями, критикующими действующую власть.

«Первый в Молдове» добавил, что в стране остается все меньше независимых источников информации. «Из оппозиционных СМИ выжили только отдельные Telegram-каналы. Это и есть реальное состояние свободы слова в стране», — заключило издание.

Ранее стало известно, что в Молдавии заблокировали сервисы Yandex, Rutube и «Дзен». Об этом сообщил молдавский провайдер Orange.