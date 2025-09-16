Россия
В России допустили превентивный удар по Великобритании

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Россия может нанести превентивный удар по Великобритании, в случае если возникнет угроза со стороны Лондона. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, чьи слова приводит News.ru.

По его словам, Москва имеет все возможности для быстрого и сокрушительного ответа. Он также отметил, что Россия не даст себя обидеть ни при каких обстоятельствах.

«Если Британия применит против России силу, то РФ применит силу в ответ и будет делать это по законам военного времени. Ответ не заставит себя ждать, даже, может быть, превентивный — у нас ракеты быстрее», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что Великобритания пригрозила применить силу в отношении российской стороны в случае возникновения новых инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, которые потенциально могут пересечь воздушное пространство стран Североатлантического альянса.

