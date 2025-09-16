Россия
14:20, 16 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на угрозы страны НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

Чепа раскритиковал угрозы Великобритании из-за дронов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dariusz Stefaniuk / Reuters

Доказательств того, что именно российский дрон пересек воздушное пространство Польши, нет, поэтому угрозы Великобритании в адрес России — это чушь, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Это чушь. Эту карту разыгрывают Польша и Великобритания. Они идут на любые ухищрения, на любые нарушения международных прав. Потому что не было никакого доказательства, не было никакого умысла, не было никаких задач — это понятно всем, в том числе многим европейским специалистам и руководителям, но, несмотря на это, они поддерживают вот эту чушь», — сказал Чепа.

Он также назвал бредом заявление Великобритании о возможном ответе России, если воздушное пространство НАТО вновь пересекут российские дроны.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявлял, что Москва не заинтересована в конфронтации со странами НАТО.

