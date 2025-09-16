Ценности
Внешность 61-летнего Брэда Питта на съемках нового фильма удивила фанатов

Мария Винар

Кадр: DailyMail

Американский актер Брэд Питт посетил съемки продолжения «Однажды в… Голливуде» и удивил фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

61-летнего актера заметили на съемочной площадке нового фильма «Приключения Клиффа Бута». Так, он предстал перед папарацци в желтой рубашке, голубых джинсах и серых вельветовых ботинках. Кроме того, Питт носил длинные светлые волосы и солнцезащитные очки-авиаторы.

Читатели портала оценили внешность знаменитости в комментариях под материалом. «Брэд все еще горяч», «Он, как всегда, прекрасен», «Он все еще такой красивый», «Прекрасный актер! Жду с нетерпением», «Обожаю его на экране», «Брэд очень хорошо выглядит для своих лет», — высказывались они.

В июле сообщалось, что пользователи сети обругали Брэда Питта за моложавую внешность.

