Из жизни
03:00, 16 сентября 2025

Волки растерзали пятилетнюю девочку

В Индии волки убили пятилетнего ребенка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии пятилетняя девочка стала жертвой волков. Об этом сообщает Times of India.

Трагический инцидент произошел вечером во вторник, 9 сентября, в деревне Парагпурва, штат Уттар-Прадеш. Волк напал, когда девочка и ее мать ужинали на улице. Как только женщина отошла в дом за мобильным телефоном, хищник схватил ребенка и утащил ее в лес.

Услышав крики, отец и дядя девочки бросились в погоню, но животное скрылось в темноте. Волк успел растерзать жертву. Тело с глубокими ранами на спине и лице нашли утром в поле, находящимся примерно в 800 метрах от дома.

Представитель лесного департамента Рам Сингх Ядав подтвердил, что предварительное расследование указывает на нападение дикого животного. Он добавил, что патрулирование будет усилено, а для поимки хищника будут установлены клетки.

Ранее сообщалось, что в канадском национальном парке Банф на спящих в палатке туристов напал волк. Их спасла семья, которая ночевала неподалеку.

.
    Все новости