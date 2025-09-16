Экс-посол США Фриман: ВСУ постепенно разваливаются

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не могут удерживать свои позиции и постепенно разваливаются. Об этом заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в эфире Youtube-канала «Daniel Davis / Deep Dive».

По его словам, в настоящий момент украинской армии на фронте не хватает живой силы, обученных войск и способности отстаивать свои позиции.

Дипломат уточнил, что США втянули Украину в войну, в которой та не могла победить. Он отметил, что теперь Вашингтон не может бросить конфликт, когда поражение Киева неизбежно.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине. Отмечается, что он будет профинансирован союзниками США по НАТО.