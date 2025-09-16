Загадочные мумии из Азии оказались древнее египетских

PNAS: В Юго-Восточной Азии обнаружены «копченые» мумии возрастом 12 000 лет

Ученые нашли самые ранние свидетельства мумификации — задолго до Древнего Египта. Исследование, опубликованное в PNAS, показало: в Южном Китае и Юго-Восточной Азии тела умерших подвергали копчению над тлеющим огнем еще 12 тысяч лет назад.

Анализ 54 погребений выявил характерные следы воздействия дыма и низких температур: кости сохранили признаки длительного нагрева, а сами захоронения отличались необычными позами — с сильным сгибанием или даже связкой конечностей.

По мнению исследователей, в условиях влажного климата именно копчение позволяло замедлить разложение. Схожие практики сохранялись вплоть до недавнего времени у народов Новой Гвинеи и Австралии, что указывает на глубокие культурные корни обряда.

Авторы подчеркивают: мумификация в Азии возникла раньше египетской традиции и имела не только практический, но и символический смысл — поддержание связи между живыми и предками.

Ранее на западе Китая археологи нашли сотни так называемых таримских мумий с необычной внешностью.