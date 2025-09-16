Захарова: СБУ объявила Памфилову в розыск, чтобы научиться проводить выборы

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову, потому что в Киеве хотят научиться проводить выборы. Решение украинской спецслужбы прокомментировала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова.

«Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся», — заявила дипломат.

О розыске главы ЦИК стало известно 16 сентября. Памфиловой вменяется предполагаемое посягательство на территориальную целостность Украины, а также якобы соучастие в ведении «агрессивной войны».

Ранее СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Ему также заочно предъявлены обвинения по статье о якобы посягательстве на территориальную целостность Украины.