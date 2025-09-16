Защита арестованного за подрыв «Северных потоков» украинца отреагировала на решение суда

Защита арестованного за подрыв «Северных потоков» оспорит решение об экстрадиции

Защита арестованного по делу о подрыве «Северных потоков» гражданина Украины Сергея Кузнецова оспорит решение о его экстрадиции в Германию. Об этом заявил РИА Новости адвокат украинца Никола Канестрини.

«Крайне важно оспорить это решение в кассационном суде, чтобы обеспечить судебный пересмотр серьезных нарушений основных прав нашего клиента», — сказал он.

Суд над 49-летним Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в том, что он был одним из организаторов подрыва газопроводов «Северный поток», начался 22 августа.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры задержали Кузнецова в провинции Римини. В Италии он отдыхал с семьей.