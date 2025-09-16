Мир
15:13, 16 сентября 2025

Защита арестованного за подрыв «Северных потоков» украинца отреагировала на решение суда

Защита арестованного за подрыв «Северных потоков» оспорит решение об экстрадиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Кузнецов (в центре)

Сергей Кузнецов (в центре). Фото: Massimiliano Donati / Getty Images

Защита арестованного по делу о подрыве «Северных потоков» гражданина Украины Сергея Кузнецова оспорит решение о его экстрадиции в Германию. Об этом заявил РИА Новости адвокат украинца Никола Канестрини.

«Крайне важно оспорить это решение в кассационном суде, чтобы обеспечить судебный пересмотр серьезных нарушений основных прав нашего клиента», — сказал он.

Суд над 49-летним Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в том, что он был одним из организаторов подрыва газопроводов «Северный поток», начался 22 августа.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры задержали Кузнецова в провинции Римини. В Италии он отдыхал с семьей.

