Заявление СВР о подготовке европейцами майдана в Сербии прокомментировали

Посол Бабич: Сербия изучает заявление СВР о подготовке майдана Европой

Белград изучает доклад российской Службы внешней разведки (СВР) о подготовке европейскими странами майдана в Сербии. С таким заявлением выступил сербский посол в Москве Момчило Бабич, его цитирует ТАСС.

«Сербия очень внимательно следит за сообщениями и информацией, которая исходит от российских спецслужб. Я знаю, что это самые лучшие спецслужбы в мире, и было бы очень несерьезно их игнорировать», — прокомментировал сербский дипломат.

Ранее в СВР заявили, что европейцы используют студенческие протесты в Сербии и готовится к осуществлению майдана в республике.