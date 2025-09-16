Звезда 90-х обвинила Пугачеву во лжи

Звезда 90-х Зарубина обвинила давшую большое интервью Пугачеву во лжи

Певица Ольга Зарубина поделилась мнением, что в своем большом интервью эстрадная исполнительница Алла Пугачева слукавила. Ее цитирует MK.RU.

Звезду 90-х возмутили слова Пугачевой о том, что она никому «не перекрывала дорогу на эстраду». Отмечается, что, говоря о Зарубиной в ходе интервью, исполнительница заявила, что артистку перестали снимать на телевидении после инцидента с фонограммой на концерте.

«Уши режет, как она пренебрежительно в целом говорит о людях. Конечно, я попала под раздачу. Никого не беспокоило, что я до этого всегда пела вживую, а тут из-за болезни не могла даже говорить… Организаторы меня просто упросили выйти на сцену. Но я никогда не винила в этом Пугачеву», — сказала Зарубина.

Певица заявила, что слова Пугачевой о том, что она была в непростых отношениях с телевизионным руководством в те годы, являются неправдой. «Алла сказала, что боялась заходить на телевидение. Это смешно просто. Причем не только мне. Все разумные люди понимают, что это ложь. Для нее как раз все двери были открыты. И вот режиссер после песни "Так не должно быть" просто без причины поставил на мне крест», — добавила она, подчеркнув, что все говорили в то время, что это были «происки Пугачевой».

