Звезда Comedy Woman удивила фанатов внешностью после похудения

Екатерина Ештокина

Фото: @eskulkina

Звезда шоу Comedy Woman, комедиантка Екатерина Скулкина удивила фанатов внешностью после похудения. Соответствующие кадры и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в расклешенном полосатом платье желтого, розового и зеленого оттенков. Образ звезды украшали макияж в нюдовых оттенках и укладка с завитыми в локоны волосами. При этом звезда продемонстрировала фигуру после потери веса.

Пользователи сети оценили внешность Скулкиной в комментариях под постом. «Вас же не узнать», «Ну слов нет, одни эмоции», «Прекрасно выглядите! Это результат вашей работы над собой. Следила за вами», «Прекрасная, так держать», «Я даже не узнала», «Роскошная», «Ого», «Какая вы роскошная», «Какое преображение», «Ну даже помолодела», — высказались они.

Ранее в сентябре 41-летняя звезда Comedy Woman похвасталась прессом в откровенном топе. Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева надела джинсы с низкой талией и укороченную кофту с капюшоном.

