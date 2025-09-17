Ценности
15:35, 17 сентября 2025

68-летняя звезда «Рабыни Изауры» раскрыла отношение к пластике

Актриса Луселия Сантуш заявила, что у моды на пластику есть опасные последствия
Мария Винар

Кадр: сериал «Рабыня Изаура»

Бразильская актриса Луселия Сантуш раскрыла отношение к пластике. Своими мыслями она поделилась в интервью программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

68-летняя звезда сериала «Рабыня Изаура» призналась, что много лет назад сделала подтяжку лица. По словам артистки, она больше не обращается за помощью к хирургам и косметологам. «Я себя очень хорошо чувствую с моим лицом», — отметила знаменитость.

В то же время Сантуш заявила, что женщины должны любить и принимать себя. «В наше время много девушек, которые перебарщивают с пластикой. Это не красота! Обидно, что девушки не понимают, что они становятся некрасивыми. И все они одинаковые. У моды на одинаковые силиконовые лица есть опасные последствия», — объяснила звезда.

Ранее американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секреты красоты после слухов о пластике.

