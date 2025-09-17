Ценности
Афериста из Tinder арестовали на три месяца

Афериста из Tinder Хаюта арестовали на три месяца в Грузии для экстрадиции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: сериал «Аферист из Tinder»

Израильского афериста Шимона Хаюта, который представлялся сыном миллиардера Льва Леваева, арестовали в Грузии. Об этом сообщает новостной портал «Батумелеби».

Выяснилось, что батумский суд арестовал мошенника, более известного как Аферист из Tinder, на три месяца для дальнейшей экстрадиции. Ранее его задержали в аэропорту — власти Грузии уточнили, что в настоящий момент преступник находится в международном розыске.

Известно, что Хают знакомился с женщинами через приложение Tinder. Он очаровывал потенциальных возлюбленных дорогими подарками, роскошным образом жизни и путешествиями на частных самолетах. После обольщения он вымогал у обманутых женщин деньги и угрожал им.

В феврале 2022 года Хают раскрыл источник своего богатства. Тогда аферист назвал себя честным человеком и заверил, что может позволить себе роскошную жизнь благодаря доходу от биткоина.

