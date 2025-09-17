Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:56, 17 сентября 2025Наука и техника

Американский космический корабль не долетел до МКС в назначенный срок

НАСА: Корабль Cygnus XL прилетит на МКС с опозданием из-за остановки двигателя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Американский транспортный космический корабль Cygnus XL не долетел до МКС в назначенный срок из-за остановки главного двигателя раньше запланированного времени, из-за этого стыковка произойдет с опозданием, сообщили в НАСА.

«Главный двигатель Cygnus XL остановился раньше запланированного времени после двух включений, необходимых для повышения орбиты космического корабля для встречи с космической станцией», — отметили в космическом агентстве.

В настоящее время диспетчеры полета рассматривают возможность коррекции орбиты для корабля. Cygnus XL не прибудет на МКС 17 сентября, как было запланировано, новое время стыковки станет известно позднее. Остальные системы корабля работают штатно.

В августе высоту орбиты Международной космической станции увеличили на 1,7 километра. Для коррекции орбиты на 647,3 секунды включились двигатели грузового корабля «Прогресс МС-30».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совет Безопасности соответствует миру 1945 года». Генсек ООН высказался о реформах, конфликте на Украине и ситуации в Газе

    Россиянин побывал в Словении и описал местных девушек фразой «любят мини-шорты»

    Американский журналист рассказал о нежелании жителей Донбасса видеть Зеленского

    Дудь отказался признать вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента

    Стало известно о желании обвиняемого в убийстве Кирка скрыть преступление

    Горничная показала ягодицы 92-летнего клиента бойфренду и попала в тюрьму

    Утомившейся от эгоистичного фетиша мужа жене дали совет

    Американский космический корабль не долетел до МКС в назначенный срок

    Египет захотел расширить географию туризма из России

    Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка предстал перед судом по видеосвязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости