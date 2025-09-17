В России высказались о вероятности ядерного Армагеддона

Депутат Чепа: До ядерного конфликта не дойдет, дипломатия победит

До ядерного Армагеддона не дойдет, дипломатия победит, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что риск начала ядерного конфликта в мире высок из-за того, что страны не занимаются повышением уровня доверия друг к другу.

«Президент Токаев, наверное, имел в виду, что в сравнении с прошлыми периодами сейчас действительно ситуация в мире очень напряженная, но это в сравнении с прошлыми периодами — мое мнение. Дипломатия победит. Я уверен в этом, конечно», — отметил депутат.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что введение бесполетной зоны над Украиной силами НАТО станет прямым шагом к третьей мировой войне. Политик также предупредил, что в случае реализации такого шага военнослужащие НАТО станут законной целью для российских военных.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро говорил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Он назвал США главным инициатором глобального конфликта.

