Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:07, 17 сентября 2025Интернет и СМИ

«Авито» прокомментировал сбой в работе приложения и сайта

«Авито»: В компании наблюдали проблему дохождения трафика до сервисов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: T. Schneider / Shutterstock / Fotodom

Сервис объявлений «Авито» прокомментировал сбой в работе приложения и сайта. В Telegram-канале компания подтвердила, что некоторые пользователи могли столкнуться с неполадками в работе ресурсов.

«Мы наблюдали проблему дохождения трафика до сервисов "Авито", вследствие этого часть пользователей могли видеть краткосрочную ошибку», — сообщили в компании. Ее представители добавили, что с этой проблемой столкнулись менее одного процента пользователей «Авито».

В компании добавили, что в настоящее время все ресурсы работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что приложение «Авито» пропало из магазина App Store. Платформа заявила, что ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах произошедшего.

В октябре 2024 года компания сообщила, что ее приложение исчезло из магазина Google Play. В июле того же года «Авито» пропало из Google Play, однако позднее появилось вновь.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией. Сколько он составлял?

    Генсек НАТО рассказал о подготовке украинских пилотов и техников для истребителей

    Глава СК объяснил суровость российских судов в делах против киевского режима

    В России признали оскорбительным еще одно слово

    С террориста из «Крокуса» взыскали полмиллиона рублей в пользу пострадавшего мальчика

    Стало известно о первом японце-наемнике в составе ВСУ

    Иностранные авиакомпании заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт Краснодара

    Названы три характеристики идеальной мочи

    Бой российских военных с огромными дронами попал на видео с «эффектом полного погружения»

    Спасшиеся из утонувшего вездехода российские ученые прошли пешком свыше 20 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости