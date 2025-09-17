«Авито»: В компании наблюдали проблему дохождения трафика до сервисов

Сервис объявлений «Авито» прокомментировал сбой в работе приложения и сайта. В Telegram-канале компания подтвердила, что некоторые пользователи могли столкнуться с неполадками в работе ресурсов.

«Мы наблюдали проблему дохождения трафика до сервисов "Авито", вследствие этого часть пользователей могли видеть краткосрочную ошибку», — сообщили в компании. Ее представители добавили, что с этой проблемой столкнулись менее одного процента пользователей «Авито».

В компании добавили, что в настоящее время все ресурсы работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что приложение «Авито» пропало из магазина App Store. Платформа заявила, что ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах произошедшего.

В октябре 2024 года компания сообщила, что ее приложение исчезло из магазина Google Play. В июле того же года «Авито» пропало из Google Play, однако позднее появилось вновь.