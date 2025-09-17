Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:07, 17 сентября 2025Экономика

В российском городе отлив обнажил инопланетные пейзажи

В Приморско-Ахтарске дно Азовского моря после отлива напомнило другую планету
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Жизнь на море - Геленджик Новороссийск Анапа»

Жители Приморско-Ахтарска увидели поверхность другой планеты на Земле. Что напомнило горожанам космические дали, выяснило издание «Подъем».

Инопланетные пейзажи здешние жители разглядели в Азовском море. Его дно обнажилось во время недавнего отлива. Море отступило на сотни метров, и перед горожанами предстали бесконечные просторы рыжего песка с полосами голубой воды. Вдобавок на обнажившемся морском дне осталось немало медуз.

По словам местных властей, ничего необычного в случившемся нет. Кроме того, прилив уже начался. «Потом уже был прилив. У нас такое несколько раз в году, никто на это не обращает внимания, ну это нормальная обстановка», — пояснили в администрации. Случается, что в регионе на протяжении трех дней дует восточный ветер и разворачивается всего за одну ночь, вслед за чем вода возвращается. Причем такое бывает и зимой, отметили власти.

Ранее в Приморье озеро Ханка превратилось в тархун. Ярко-зеленой его вода стала из-за цветения водорослей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все говорят об уходе Chery из России. Китайский автопроизводитель это опровергает. Что происходит?

    Басков рассказал о травле его матери из-за поддержки СВО

    Генерал призвал отказаться от добровольцев в армии

    В Совфеде девизом панков ответили на сообщения о запрете песен «Сектора Газа»

    Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери

    Россиян призвали в сентябре добавить в рацион пять продуктов

    У посетительницы концерта Лолиты случился инсульт

    Россиянин признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны

    Вероятность потепления в Москве оценили

    Глава МВД России оценил контртеррористическое и антинаркотическое сотрудничество с Западом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости