В российском городе отлив обнажил инопланетные пейзажи

В Приморско-Ахтарске дно Азовского моря после отлива напомнило другую планету

Жители Приморско-Ахтарска увидели поверхность другой планеты на Земле. Что напомнило горожанам космические дали, выяснило издание «Подъем».

Инопланетные пейзажи здешние жители разглядели в Азовском море. Его дно обнажилось во время недавнего отлива. Море отступило на сотни метров, и перед горожанами предстали бесконечные просторы рыжего песка с полосами голубой воды. Вдобавок на обнажившемся морском дне осталось немало медуз.

По словам местных властей, ничего необычного в случившемся нет. Кроме того, прилив уже начался. «Потом уже был прилив. У нас такое несколько раз в году, никто на это не обращает внимания, ну это нормальная обстановка», — пояснили в администрации. Случается, что в регионе на протяжении трех дней дует восточный ветер и разворачивается всего за одну ночь, вслед за чем вода возвращается. Причем такое бывает и зимой, отметили власти.

