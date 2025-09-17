Больница попала под удар ВСУ в российском городе

В Белгородской области под удар ВСУ попала больница, она получила повреждения

В Белгородской области больница попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы», — сообщил собеседник агентства.

Вечером во вторник, 16 сентября, ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов. Тогда силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два летательных аппарата.

В августе FPV-дроны ВСУ ударили по двум больницам в Белгородской области. Атака велась на центральные районные больницы в городе Грайворон и поселке Красная Яруга.