Больница попала под удар ВСУ в российском городе

В Белгородской области больница попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
«В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы», — сообщил собеседник агентства.
Вечером во вторник, 16 сентября, ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов. Тогда силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два летательных аппарата.
В августе FPV-дроны ВСУ ударили по двум больницам в Белгородской области. Атака велась на центральные районные больницы в городе Грайворон и поселке Красная Яруга.