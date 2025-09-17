Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 17 сентября 2025Россия

Больница попала под удар ВСУ в российском городе

В Белгородской области под удар ВСУ попала больница, она получила повреждения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Белгородской области больница попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы», — сообщил собеседник агентства.

Вечером во вторник, 16 сентября, ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов. Тогда силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два летательных аппарата.

В августе FPV-дроны ВСУ ударили по двум больницам в Белгородской области. Атака велась на центральные районные больницы в городе Грайворон и поселке Красная Яруга.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией. Сколько он составлял?

    Генсек НАТО рассказал о подготовке украинских пилотов и техников для истребителей

    Глава СК объяснил суровость российских судов в делах против киевского режима

    В России признали оскорбительным еще одно слово

    С террориста из «Крокуса» взыскали полмиллиона рублей в пользу пострадавшего мальчика

    Стало известно о первом японце-наемнике в составе ВСУ

    Иностранные авиакомпании заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт Краснодара

    Названы три характеристики идеальной мочи

    Бой российских военных с огромными дронами попал на видео с «эффектом полного погружения»

    Спасшиеся из утонувшего вездехода российские ученые прошли пешком свыше 20 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости