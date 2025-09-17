Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:13, 17 сентября 2025Россия

Силы ПВО за вечер уничтожили пять украинских дронов над российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО за вечер уничтожили пять дронов ВСУ над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером во вторник уничтожили пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

«В период с 21:30 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, два из них сбиты над территорией Белгородской области, два — над Ростовской и один — над Воронежской областями.

Ранее силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Смоленской и Воронежской областями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал причину отказа поехать в Москву

    53-летняя Кармен Электра удивила фанатов фигурой в мини-платье

    Аэропорт Краснодара примет первых пассажиров после трехлетнего перерыва

    Глава Еврокомиссии провела «хороший разговор» с Трампом о России

    Пожилую россиянку переселили в отрезанную от коммуникаций квартиру

    Депутат Рады назвал условие для разрешения конфликта на Украине

    «Калашников» полностью перейдет на российские ткани для обмундирования

    Король Карл III тайно расстался с женой

    Папа Римский оценил слова о попытке НАТО начать войну

    Генсек ООН призвал убрать из Совбеза реалии 1945 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости