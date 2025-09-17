Силы ПВО за вечер уничтожили пять украинских дронов над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером во вторник уничтожили пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

«В период с 21:30 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, два из них сбиты над территорией Белгородской области, два — над Ростовской и один — над Воронежской областями.

Ранее силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Смоленской и Воронежской областями.