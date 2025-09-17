Спорт
15:28, 17 сентября 2025Спорт

Бывший футболист сборной Сербии умер во время матча

Бывший футболист сборной Сербии Деян Милованович умер во время матча
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Action Images / Jason Cairnduff / Reuters

Бывший футболист «Црвены Звезды» и сборной Сербии Деян Милованович умер во время матча ветеранов. Об этом сообщает РТВ.

41-летний футболист на седьмой минуте игры отметился забитым мячом, а спустя некоторое время потерял сознание. Врачи скорой помощи на месте пытались реанимировать игрока, но он скончался, не приходя в сознание. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.

«Деян больше всего любил футбол и белградскую "Црвену Звезду". Пусть запомнят, что именно на поле остановилось сердце великого игрока, бойца и мастера футбола», — заявили в пресс-службе «Црвены Звезды».

Милованович — воспитанник «Црвены Звезды», за клуб он выступал с 2001 по 2008-й, а также с 2010 по 2011 год. Он также известен по игре за французский «Ланс». В составе сборной Сербии Милованович провел два матча.

