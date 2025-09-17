Бывший губернатор Нью-Йорка попал в объективы камер в попытке сделать сальто на подиуме

Экс-губернатор Нью-Йорка Дэвид Патерсон попытался сделать сальто на подиуме

Экс-губернатор Нью-Йорка Дэвид Патерсон попытался станцевать брейк-данс на модном шоу Style Across the Aisle и попал в объективы камер. Соответствующие снимки публикует Page Six.

71-летний губернатор вышел на подиум в бело-серой рубашке, черном кожаном галстуке и темно-синем костюме. Он поднял одну руку, а затем другую вверх. После этого Патерсон прогнулся назад, поставил руки на пол и приподнял одну ногу выше другой. После первой попытки сделать сальто назад мужчина вновь принял положение для трюка. Однако во второй раз он также потерпел неудачу.

По словам бывшего губернатора, он не планировал заранее свое дефиле. «Я просто подумал об этом, пока шел к подиуму. Когда я был моложе, меня брали на вечеринки, и когда я танцевал, вокруг меня стояли три человека, чтобы я не упал. В то время я активно практиковал "колесо", сальто назад, стойки и ходьбу на руках. Сейчас я не могу делать все это, но сегодня я просто захотел показать зрителям, что я мог раньше», — объяснил он.

