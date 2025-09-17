Бывший СССР
Бывший солдат ВСУ узнал о способе перейти на сторону России из TikTok

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью РИА Новости сообщил, что еще во время службы на стороне Украины знал о добровольческих отрядах, которые сражаются совместно с российскими войсками.

По его словам, именно это послужило для него ориентиром и ключевым фактором в тот момент, когда украинское командование фактически направило его подразделение «на утилизацию». О существовании таких отрядов он впервые узнал из социальных сетей.

«Я просто листал TikTok, попалось несколько видосов. Открываешь ссылку — там ролики с их стороны: тренировки, подготовка», — пояснил бывший солдат ВСУ.

Ранее на Украине объяснили страх граждан выходить на митинги. Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука рассказал, что украинцы боятся выходить на митинги из-за ТЦК.

