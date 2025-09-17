Мир
21:59, 17 сентября 2025Мир

Дания закупит оружие для противодействия России

Фредериксен: Дания закупит высокоточное оружие для противодействия России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Дания закупит высокоточное оружие большой дальности для противодействия «российской угрозе». Об этом заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен, передает Reuters.

«Нет никаких сомнений в том, что Россия будет представлять угрозу для Европы и Дании на долгие годы», — сказала она.

При этом Фредериксен подчеркнула, что риска прямого нападения РФ на Данию нет. Копенгаген увеличит свой военный бюджет, который сталкивается с «острой» нехваткой финансов с 2022 года, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что Дания закроет глаза на некоторые положения законодательства ради того, чтобы украинская оборонная компания FirePoint смогла разместить свой завод на территории страны. Соответствующее решение приняло правительство Дании.

