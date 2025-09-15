В Европе нарушат законы ради военного производства Украины

Дания закроет глаза на некоторые положения законодательства ради того, чтобы украинская оборонная компания FirePoint смогла разместить свой завод на территории страны. Об этом сообщает датская вещательная корпорация DR.
Как уточняется в материале, соответствующее решение приняло правительство Дании. Речь идет о производстве топлива для украинских ракет «Фламинго» с нарушением 20 местных законов. Возвести завод планируют в датском Скридструпе вблизи военно-воздушной базы.
Запустить объект оказалось возможным в связи с новыми полномочиями датского правительства, которые позволяют отменять законы и отказывать гражданам на подачу жалоб в случаях, если это касается вопросов национальной обороны или чрезвычайных ситуаций.
В начале сентября стало известно, что украинская компания FPRT с 1 декабря запустит на территории Дании производство твердого ракетного топлива.
Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и его украинский коллега Рустем Умеров пришли к соглашению, которым предполагается запуск производства дронов или ракет. Позднее официальный представитель российского посольства в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что таким образом датская сторона содействует продолжению боевых действий на Украине.