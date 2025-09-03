Бывший СССР
Украина развернет военное производство на территории Европы

TV2: Украинская компания FPRT откроет в Дании производство ракетного топлива
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Украинская компания FPRT с 1 декабря 2025 года запустит на территории Дании производство твердого ракетного топлива. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

Производство будет сосредоточено рядом с военно-воздушной базой в Войенсе, что на юге Ютландии. Топливо от FPRT применяется в украинских ракетах «Фламинго», которые производит компания Fire Point. Ранее местные военные паблики показали ее предполагаемый запуск.

Как заметил российский ресурс WarGonzo, вскоре после первой презентации данного вида оружия выяснилось, что эта якобы украинская крылатая ракета оказалась на самом деле британской разработкой компании Milanion Group Ltd.

В июне министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и его украинский коллега Рустем Умеров пришли к соглашению, согласно которому датская сторона пригласит украинские предприятия развернуть в стране производство беспилотников или ракет. Официальный представитель российского посольства в Копенгагене Владимир Барбин в августе заявил, что таким образом Дания содействует продолжению боевых действий на Украине.

