Депутат Рады назвал условие для разрешения конфликта на Украине

Нардеп Дмитрук: Разрешить конфликт на Украине можно только путем диалога с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале назвал условие для разрешения конфликта на Украине, отметив, что сделать это можно только путем прямого диалога с Россией.

«Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации», — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что только там могут быть даны реальные гарантии безопасности и заключен полноценный мир. Депутат Рады также заявил, что республика нуждается в политиках, которые будут действительно заботиться об интересах страны и своего народа.

Ранее Дмитрук указал, что лидеры государств — участниц Европейского союза начали открыто признавать вину НАТО в кризисе на Украине.

