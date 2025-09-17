Нардеп Дмитрук: Разрешить конфликт на Украине можно только путем диалога с РФ

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале назвал условие для разрешения конфликта на Украине, отметив, что сделать это можно только путем прямого диалога с Россией.

«Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации», — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что только там могут быть даны реальные гарантии безопасности и заключен полноценный мир. Депутат Рады также заявил, что республика нуждается в политиках, которые будут действительно заботиться об интересах страны и своего народа.

Ранее Дмитрук указал, что лидеры государств — участниц Европейского союза начали открыто признавать вину НАТО в кризисе на Украине.