Дикий кабан разбил стеклянную дверь и ворвался в дом

В США кабан ворвался в дом пенсионера и ранил пса

В США дикий кабан ворвался в дом 82-летнего мужчины. Об этом сообщает News4Jax.

140-килограммовый кабан оказался в доме пенсионера Эдварда Уэллса, разбив раздвижную стеклянную дверь, ведущую в гостиную. Он ранил пожилого пса по кличке Бэйли, после чего устроился в гостиной. Уэллс позвонил дочери, чтобы сообщить ей о произошедшем. Пенсионер, который передвигается на инвалидной коляске, 45 минут наблюдал за зверем с кресла и ждал помощи.

Дочь пенсионера Стейси Уэллс сразу вызвала полицию и направилась к дому отца. Правоохранители оперативно прибыли на место и вывели кабана из дома. Нательные камеры запечатлели этот момент. На записи видно, как зверь бросается на полицейского, который подобно тореадору каждый раз уворачивается от атак.

После непродолжительной борьбы кабану удалось сбежать, он остается на свободе. Собаке Бэйли оказали помощь и наложили швы. Уэллс остался невозмутим. По словам мужчины, страшно ему не было.

Ранее сообщалось, что молодой кабан из Башкирии забрел в город и заставил спасателей бегать за ним несколько часов. В конце концов удалось поймать кабана в мешок.