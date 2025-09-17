Россия
01:33, 17 сентября 2025Россия

Двухлетнюю девочку внесли в базу «Миротворца»

Двухлетнюю девочку из России Эмилию внесли в базу «Миротворца» за въезд в ЛНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Двухлетнюю девочку внесли в украинскую базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РБК.

По данным «Миротворца», родившаяся в январе 2023 года Эмилия сознательно нарушила государственную границу Украины. В частности, она несколько раз вместе с родителями въезжала в Луганскую народную республику (ЛНР), уточняет ТАСС. Девочку внесли в базу накануне, 16 сентября.

Ранее в базу «Миротворца» внесли восьмилетнего российского школьника. По данным сайта, в июле 2017 года школьник якобы «сознательно нарушил госграницу Украины».

