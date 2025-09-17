Ефремов передумал разводиться с пятой женой

KP.RU: Актер Михаил Ефремов не стал разводиться с женой Софьей Кругликовой

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не стал разводиться с женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источники в окружении актера.

Сообщается, что Ефремов по-прежнему официально состоит в браке с Кругликовой и проживает вместе с супругой в московской квартире. Собеседник издания предположил, что информацию о разводе артиста могли распространить недоброжелатели, которые недовольны его возвращением на сцену после условно-досрочного освобождения из колонии.

Ефремов и Кругликова сыграли свадьбу в 2002 году. В 2004-м у пары родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, а в 2010-м — сын Борис.

21 июля появилась информация о расставании Ефремова и Кругликовой. Актер якобы перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов, однако на тот момент пара еще не подала на развод. 3 сентября Telegram-канал Shot сообщил, что артист официально развелся с пятой супругой.