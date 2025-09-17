Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:23, 17 сентября 2025Культура

Ефремов передумал разводиться с пятой женой

KP.RU: Актер Михаил Ефремов не стал разводиться с женой Софьей Кругликовой
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не стал разводиться с женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источники в окружении актера.

Сообщается, что Ефремов по-прежнему официально состоит в браке с Кругликовой и проживает вместе с супругой в московской квартире. Собеседник издания предположил, что информацию о разводе артиста могли распространить недоброжелатели, которые недовольны его возвращением на сцену после условно-досрочного освобождения из колонии.

Ефремов и Кругликова сыграли свадьбу в 2002 году. В 2004-м у пары родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, а в 2010-м — сын Борис.

21 июля появилась информация о расставании Ефремова и Кругликовой. Актер якобы перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов, однако на тот момент пара еще не подала на развод. 3 сентября Telegram-канал Shot сообщил, что артист официально развелся с пятой супругой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «ЕС закрыл глаза на страшную катастрофу». Европарламент проголосует за отставку фон дер Ляйен. Уйдет ли она со своего поста?

    Депутат Рады раскрыл планы Зеленского «воевать до конца»

    Поставки нефти из России рухнули

    В действиях Зеленского увидели намек на предстоящие выборы

    Мужчина дважды посадил самолет на военно-морской базе и угнал оттуда внедорожник

    При ударе ВСУ по зданию правительства в российском регионе пострадали люди

    Киркоров назвал причину успеха Кадышевой и Булановой у молодежи

    В Москве выстроилась огромная очередь в посольство Японии по одной причине

    Володин призвал чиновников перестать отдыхать за границей по примеру депутатов

    Сбежавшие из СИЗО российские заключенные сделали заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости