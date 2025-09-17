Европа откажется прекращать закупки нефти из России

ТАСС: ЕС не откажется от закупок российской нефти

Европейский союз (ЕС) не откажется от закупок российской нефти. Об этом дипломатический источник из ЕС рассказал ТАСС.

«Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Европу прекратить закупки нефти российского происхождения. Кроме того, чтобы усилить давление на РФ, он побудил Евросоюз надавить на Китай за его поддержку Москвы.

Глава Минфина США Скотт Бессент также предложил ЕС ввести серьезные вторичные пошлины для стран, приобретающих российскую нефть. По его словам, тогда конфликт на Украине закончится в течение двух-трех месяцев.