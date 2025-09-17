Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево помогал фронту

Один из фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) Дмитрий Боглаев активно помогал военнослужащим на фронте. Об этом сообщил адвокат Боглаева Павел Чигилейчик, передает РИА Новости

«Боглаев оказывал поддержку СВО. У него имеется благодарственное письмо за помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации», — сказал юрист.

В частности, обвиняемый покупал и отправлял на фронт медикаменты, продукты и необходимые солдатам вещи, добавил адвокат.

