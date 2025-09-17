Россия
05:39, 17 сентября 2025Россия

Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево помогал фронту

Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево помогал фронту
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Один из фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) Дмитрий Боглаев активно помогал военнослужащим на фронте. Об этом сообщил адвокат Боглаева Павел Чигилейчик, передает РИА Новости

«Боглаев оказывал поддержку СВО. У него имеется благодарственное письмо за помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации», — сказал юрист.

В частности, обвиняемый покупал и отправлял на фронт медикаменты, продукты и необходимые солдатам вещи, добавил адвокат.

Ранее вымогательство денег у бойцов СВО в Шереметьево назвали показателем глубокой проблемы.

