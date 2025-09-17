Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией. Сколько он составлял?

ТАСС: Грузия полностью выплатила многолетний долг перед Россией

Грузия полностью выплатила многолетний долг перед Россией. В последние месяцы он держался на уровне 3,997 миллиона долларов (331,1 миллиона рублей). Соответствующие данные приводит Министерство финансов республики.

Так, в опубликованных ведомством документах в графе, где указана сумма внешнего госдолга перед Россией, впервые стоит прочерк, пишет ТАСС.

Последний раз Грузия платила по долгам в феврале

Тогда задолженность страны перед РФ сократилась в два раза — с 7,87 миллиона до 3,997 миллиона долларов. Годом ранее задолженность составляла 11,618 миллиона.

Штаб-квартира Банка Грузии в Тбилиси Фото: k_samurkas / Shutterstock / Fotodom

На период заключения соглашения об урегулировании вопроса в 2005 году долг Тбилиси перед Москвой был 158 миллионов долларов, а к 2013-му составлял примерно 100 миллионов. Еще через пять лет он снизился до 61,4 миллиона.

Уточняется, что это был долг, накопленный за первые годы независимости республики. Он был реструктурирован в июле 2004-го в соответствии с соглашением, подписанным между кредиторами Грузии и Парижским клубом. Общая сумма средств составляла 160 миллионов долларов. Их страна брала до 1999 года.

С указанного периода и до 2024 года у Тбилиси накопились проценты по долгам. Их общая сумма превысила 225 миллионов долларов, которые должны были погасить с 2004 по 2006 год.

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия также закрыла долги перед другими соседями

По итогам прошлого года размер госдолга страны составил 1,56 миллиарда долларов. При этом на Россию приходилось 156,9 миллиона. По итогам минувшего августа он составил 1,09 миллиарда, сократившись за месяц на 50 миллионов долларов.

На текущий момент больше всех Грузия должна Франции. Сумма долга составляет 850,9 миллиона долларов

Помимо России, Тбилиси рассчитался также с другими соседними странами — Арменией и Азербайджаном. В последнее время долги перед ними были примерно равными и составляли менее 1 миллиона долларов. Кроме того, республика выплатила долги Турции, Казахстану и Ирану.