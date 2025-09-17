К Земле приблизится гигантский камень

ИКИ РАН: Вблизи Земли 18 сентября пролетит астероид 2025 FA22

Мимо Земли 18 сентября примерно в 10:00 московского времени пролетит астероид 2025 FA22, минимальное расстояние между небесными телами немного превысит диаметр лунной орбиты. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (РАН).

«За 2025 год — это, судя по всему, самый крупный камень (как минимум один из крупнейших), проходящий от планеты на расстоянии менее миллиона километров», — говорится в публикации.

В диаметре приближающийся к планете астероид достигает 166 метров, в длину — 290 метров. По своей массе 2025 FA22 примерно в тысячу раз больше метеорита Челябинск. Вероятность столкновения Земли и 2025 FA22 оценивается в около 0,01 процента.

