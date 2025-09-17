Мир
Кремль поддержал идею реформы Совбеза ООН

Песков: Россия поддерживает инициативу реформы Совбеза ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Россия поддерживает инициативу реформы Совета безопасности (СБ) ООН, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Мы последовательно поддерживаем идею необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и адаптации Совета Безопасности к новым реалиям нового времени, стремительно меняющегося нового времени», — отметил чиновник.

Ранее лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в совместной декларации по итогам саммита в Китае призвали реформировать СБ ООН.

