Песков: Россия поддерживает инициативу реформы Совбеза ООН

Россия поддерживает инициативу реформы Совета безопасности (СБ) ООН, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Мы последовательно поддерживаем идею необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и адаптации Совета Безопасности к новым реалиям нового времени, стремительно меняющегося нового времени», — отметил чиновник.

Ранее лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в совместной декларации по итогам саммита в Китае призвали реформировать СБ ООН.