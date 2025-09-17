Крупная азиатская страна открыла рынок для поставок мяса птицы из России

Филиппины отменили действовавший с 2021 года запрет на импорт мяса птицы из РФ

Филиппины отменили запрет на импорт птицеводческой продукции — мяса курицы, утки, индейки — из России, действовавший с 2021 года. Как уточняет «Интерфакс», рынки для нее решили открыть после того как местный Минсельхоз официально признал систему регионализации РФ по высокопатогенному гриппу птиц (HPAI).

Как уточнили в Национальном союзе птицеводов этой крупной азиатской страны, в министерстве отметили, что Россия продемонстрировала достаточный уровень ветеринарного надзора и контроля за HPAI, что позволяет минимизировать риски.

По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, рынок Филиппин интересен российским экспортерам прежде всего тем, что речь идет о стране с быстрорастущим молодым населением, которое уже в этом году может достичь 120 миллионов человек.

По итогам первых семи месяцев 2025-го суммарные объемы поставок мяса птицы из России за границу увеличились на 23 процента в натуральном, до 262 тысяч тонн, и на 31 процент, до 530 миллионов долларов, в денежном выражении. Основным импортером сейчас является Китай, на который пришлось 43 процента всей выручки.