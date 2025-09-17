Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:29, 17 сентября 2025Из жизни

Курьер освободил женщину из промышленного холодильника и спас ей жизнь

В Китае курьер спас женщину, которая случайно заперла себя в холодильнике
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock / Fotodom

В Китае курьер спас женщину, запертую в промышленном холодильнике. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина по фамилии Чэнь перемещала коробки с товаром и случайно захлопнула дверь морозильной камеры изнутри. Внутренний замок оказался сломан, мобильного телефона у нее при себе не было. Как только она поняла, что оказалась в ловушке, то начала кричать, но ее никто не услышал. Поскольку температура внутри составляла примерно минус 20 градусов по Цельсию, вскоре Чэнь, одетая в летнюю одежду, начала замерзать.

Спустя двадцать минут ее вынужденного заключения прибыл курьер службы доставки еды Лю Сюй. Он услышал глухие крики, доносящиеся из морозильной камеры, и освободил Чэнь.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Чэнь выразила сердечную благодарность Лю Сюю, вручила ему цветы, еду и денежный подарок. Она также предложила ему долю в своей компании. «Я бы точно замерзла насмерть, если бы меня никто не услышал», — призналась женщина.

Ранее курьер из китайской провинции Сычуань спас женщину, которая провела 30 часов в запертой спальне без еды и воды. Мужчина отвозил заказ, когда заметил на обочине рядом с многоэтажным домом белую подушку с надписью «110 625», сделанной кровью.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России рухнули

    Россиян предупредили о новом сверхопасном украинском вооружении

    Зеленский на закрытой встрече рассказал о предстоящих выборах

    Лукашенко высказался об ограничении русского языка

    Фон дер Ляйен назвали военной преступницей

    Краш-машинист московского метро покорил сердца россиянок

    Наряд Мелании Трамп во время визита в Великобританию смутил общественность

    США выделили миллиард на ядерное топливо для обороны

    Стали известны подробности разговора Путина и Моди

    Трамп прибыл в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости