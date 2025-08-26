Курьер спас женщину благодаря кровавому посланию на подушке

В Китае курьер спас попавшую в ловушку женщину благодаря крови на подушке

Курьер из китайской провинции Сычуань спас женщину, которая провела 30 часов в запертой спальне без еды и воды. Об этом сообщает South China Morning Post.

Студент по фамилии Чжан, подрабатывавший летом в службе доставки еды, отвозил заказ, когда заметил на обочине рядом с многоэтажным домом белую подушку с надписью «110 625», сделанной кровью. 110 — это номер для вызова экстренных служб в Китае. Он немедленно позвонил в полицию.

Там пришли к выводу, что 625 — это номер квартиры в доме, и обнаружили на 25-м этаже хозяйку квартиры по фамилии Чжоу. Женщина оказалась в ловушке: дверь спальни захлопнулась из-за сквозняка, а сломанная защелка не позволила открыть ее изнутри. Чжоу пыталась привлечь внимание, вывешивая в окно красный костюм и сбрасывая пенопластовые плиты, но сработала только отчаянная идея с кровавым посланием.

«Когда полиция выломала дверь, я была так рада, словно увидела родных», — рассказала спасенная. Она пыталась предложить студенту вознаграждение в тысячу юаней (11,2 тысячи рублей), но он отказался. Платформа Meituan наградила его званием «Передовой курьер» и премией в две тысячи юаней (около 22,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме курьер поймал упавшую с балкона 12-го этажа двухлетнюю девочку. Это спасло ей жизнь.