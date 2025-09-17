Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

Лавров: Попытка соблазнить Путина торговлей с США в вопросе Украины не сработает

Обмены территориями или попытка «соблазнить» президента России Владимира Путина восстановлением торговли с США в вопросе Украины не сработают. Об этом предупредил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования украинского конфликта, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«И кому-то может казаться, что обмены территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой может остановить войну. Это не так», — заверил дипломат.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский, требуя от западных стран изоляции России, конфискации ее активов и передачи Киеву, хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Европа и Киев хотят сорвать процесс мирного урегулирования конфликта через попытки убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий.