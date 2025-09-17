Забота о себе
Левшей предупредили о риске некоторых заболеваний

Невролог Степаненко: Левши чаще подвержены психическим расстройствам
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stockphoto mania / Shutterstock / Fotodom

Левши в большей степени, чем правши, подвержены психическим расстройствам, заявила детский врач-невролог Наталья Степаненко. О риске некоторых заболеваний у людей с ведущей левой рукой она предупредила в беседе с Life.ru.

По словам Степаненко ученые из ведущих европейских институтов обнаружили, что у левшей значительно чаще встречаются аутизм, дислексия, шизофрения и другие расстройства, связанные с речевыми нарушениями. Например, аутизм диагностируют у них в 2,5 раза чаще. Невролог объяснила, что это происходит из-за того, что процессы, определяющие ведущую руку и развитие речевых функций имеют общую природу.

Тем не менее врач подчеркнула, что эти наблюдения ученых не означают наличие прямой взаимосвязи между леворукостью и психическими расстройствами. По ее словам, большинство левшей абсолютно здоровы. Однако, по мнению Степаненко, нейробиологическая особенность, которая делает левшей уязвимыми к определенным заболеваниям, также может влиять на формирование более выраженных творческих способностей.

Ранее психиатр Фернандо Мора подсказал простой прием, чтобы быстро избавиться от тревожности. По его словам, чтобы успокоиться, нужно поочередно задействовать пять органов чувств.

