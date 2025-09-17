Левшей предупредили о риске некоторых заболеваний

Невролог Степаненко: Левши чаще подвержены психическим расстройствам

Левши в большей степени, чем правши, подвержены психическим расстройствам, заявила детский врач-невролог Наталья Степаненко. О риске некоторых заболеваний у людей с ведущей левой рукой она предупредила в беседе с Life.ru.

По словам Степаненко ученые из ведущих европейских институтов обнаружили, что у левшей значительно чаще встречаются аутизм, дислексия, шизофрения и другие расстройства, связанные с речевыми нарушениями. Например, аутизм диагностируют у них в 2,5 раза чаще. Невролог объяснила, что это происходит из-за того, что процессы, определяющие ведущую руку и развитие речевых функций имеют общую природу.

Тем не менее врач подчеркнула, что эти наблюдения ученых не означают наличие прямой взаимосвязи между леворукостью и психическими расстройствами. По ее словам, большинство левшей абсолютно здоровы. Однако, по мнению Степаненко, нейробиологическая особенность, которая делает левшей уязвимыми к определенным заболеваниям, также может влиять на формирование более выраженных творческих способностей.

