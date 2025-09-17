Экономика
16:10, 17 сентября 2025Экономика

Евросоюз надавит на Китай и Индию в рамках санкций против России

Handelsblatt: Евросоюз включит в черный список банки и НПЗ из Индии и Китая
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПошлины США

Фото: China Stringer Network / Reuters

Одним из пунктов 19-го пакета санкций против России, который Еврокомиссия (ЕК) должна представить для обсуждения 19 сентября, станет включение в черный список ряда банков и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из Индии и Китая. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой документа, пишет Handelsblatt.

Под удар попадут предприятия, задействованные, как считают в ЕС, в поставках российской нефти. Также будет расширен список нефтяных танкеров, которые перевозят сырье и нефтепродукты.

Таким образом, Евросоюз предложит альтернативу требованию президента США Дональда Трампа ввести заградительные пошлины на импорт из Китая и Индии за покупку российской нефти. Ранее европейские чиновники отмечали, что требование главы Белого дома невыполнимо, и не исключали, что таким образом он хочет снять с себя ответственность.

Также в новый пакет санкций войдут предложения по ускорению полного отказа Европы от поставок российских нефти и газа, против чего выступают Венгрия и Словакия.

Ранее об инициативе включить в новый санкционный пакет против России китайские компании узнало издание Politico, с которым поделились информацией несколько европейских дипломатов.

Предполагалось, что 19-й пакет санкций обнародуют в среду, 17 сентября, но дату перенесли. По оценкам источников, требования Трампа и инцидент с беспилотниками над Польшей потребовали от Еврокомиссии ужесточить условия в документе. Глава ЕК Урсула фор дер Ляйен пообещала, что документ коснется криптовалют, банков и энергетики.

