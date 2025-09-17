Россия
Российский посол назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jakub Orzechowski / Reuters

Инцидент с беспилотниками над территорией Польши является провокацией, выгодной Киеву и Варшаве, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишут «Известия».

В этой провокации заинтересован исключительно украинский режим, назвал политик виновника.

«Возможно, отчасти и польский, который рассчитывает выманить больше денег, внимания, вооружения на территории как Польши, так и Украины», — подчеркнул он.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны влетели в польское воздушное пространство. Было зафиксировано 19 беспилотников.

