Москвичам рассказали о возможности снегопада в сентябре

Синоптик Позднякова: Снег в конце сентября в Москве не ожидается

Снег в конце сентября в Москве не ожидается. О возможности снегопадов в первый месяц осени рассказала жителям столицы главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

Синоптик подвергла сомнению данные о том, что в конце сентября в Москве может пойти снег. По словам Поздняковой, температура воздуха может опускаться до отрицательных значений по ночам, но существенные осадки маловероятны.

«В принципе, в отдельные годы могут покружить снежинки, но я не очень доверяю этим прогнозам по поводу первого снега уже в конце сентября», — рассказала метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о резком похолодании. Оно придет в столицу в третьей декаде сентября — тогда жители мегаполиса смогут ощутить настоящую осеннюю погоду.