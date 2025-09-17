Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:13, 17 сентября 2025Экономика

Москвичам рассказали о возможности снегопада в сентябре

Синоптик Позднякова: Снег в конце сентября в Москве не ожидается
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Снег в конце сентября в Москве не ожидается. О возможности снегопадов в первый месяц осени рассказала жителям столицы главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

Синоптик подвергла сомнению данные о том, что в конце сентября в Москве может пойти снег. По словам Поздняковой, температура воздуха может опускаться до отрицательных значений по ночам, но существенные осадки маловероятны.

«В принципе, в отдельные годы могут покружить снежинки, но я не очень доверяю этим прогнозам по поводу первого снега уже в конце сентября», — рассказала метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о резком похолодании. Оно придет в столицу в третьей декаде сентября — тогда жители мегаполиса смогут ощутить настоящую осеннюю погоду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Элитная недвижимость, личная охрана и доход в 500 тысяч рублей. Почему состоятельным россиянам все равно не хватает денег?

    Продажи заместившего Chery Tiggo российского бренда оценили

    Москвичам рассказали о возможности снегопада в сентябре

    Англичане предложили убрать имя Яшина из названия приза лучшему вратарю

    Выявлен неожиданный путь попадания нанопластика в организм

    Боец СВО получил ранение, очнулся через пять дней в яме и вернулся к своим по минному полю

    Главный в России производитель детского питания сделает продукцию халяльной

    «Идеальная жертва». Убийство украинки Заруцкой потрясло весь мир. Почему ее отцу не дали проститься с дочерью?

    Умер заслуженный артист России и звезда Большого театра Юрий Папко

    Из уха мальчика вытащили живого краба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости